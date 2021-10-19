Bilecik ASKF Başkanı Tosun, TFF Amatör İşler Kurulu yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Kurulu'nda Ali Düşmez güven tazeleyerek yeniden başkan olurken, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Nusret Tosun ise, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Ankara'da yapılan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez yeniden seçildi. Bir otelde düzenlenen kurula 710 delegenin 616'sı katıldı. Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın divan başkanlığında seçimli genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Düşmez, kullanılan 607 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ise, TFF Amatör İşler Kurulu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Bu görevi kendisine layık gören Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere TFF Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.