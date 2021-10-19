Bilecik'te Ekim ayı il müftülüğü personel toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlilerinin de katıldığı 2021 yılı Ekim ayı personel toplantısı yapıldı. Hasandere Köyü Cami İmam Hatibi Dilşat Alioğlu’nun Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, pandemi sürecinde aile eğitimleri programı, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, hafızlığı muhafaza hizmeti içi eğitim kursları, hüsnü tilavet kursu, insan hakları eylem planı ve diğer idari konular görüşüldü. Toplantıda Din Hizmetleri Uzmanı Muhammet Coşkun tarafından ‘Peygamberimiz' ve 'Vefa Toplumu’ teması çerçevesinde 'Süleyman Çelebi' ve 'Mevlidi Vesiletün Necat' adlı eseri hakkında sunum yapıldı.
Öte yandan toplantı akabinde Şube Müdürü Şakir Adıgüzel tarafından Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle okunan hatimlerin duası yapıldı.
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