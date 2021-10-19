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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldırım ve beraberindeki heyet Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı'nın yönelik atama kararlarıyla Bilecik Valiliği'ne atanan Dr. Kemal Kızılkaya'a hayırlı olsun ziyaretin bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Kızılkaya'ya yeni görevinin başarılı olmasını dileyen Yıldırım, Bilecik'te hep birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi.

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