Miniklerden şehitliğe ziyaret Kur'an kursunda öğrendikleri Fatiha ve İhlas surelerini okudular

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Bilecik'te öğrenim gören 46 Yaş Kur'an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve 46 Yaş Kuran kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ettiler. Minikler Kur'an kursunda öğrendikleri Fatiha ve İhlas surelerini okudular. Şehit Ayhan Ünver ve Mesut Bilir’in kabri başında toplanan minikler, İl Müftüsü Ali Erhun’un yaptığı duaya 'Amin' diyerek ellerini semaya açtılar.

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