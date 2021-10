Rektör Beydemir URAP sıralamasını değerlendirdi "Bilimsel Araştırma Projeleri desteklerimizi yüzde 600 oranında artırdık"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, University Ranking By Academic Performance (URAP) sıralamasını değerlendirerek, "Geçtiğimiz yıla oranla makale ve atıf sayısında sevindirici ve belirgin bir yükseliş oldu. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteklerimizi yüzde 600 oranında artırdık" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından kurulan bir üniversite akademik performans ölçüm ve derecelendirme kuruluşu olan URAP her yıl çeşitli kriterlere göre hem Türkiye üniversitelerini, hem de dünya ölçeğinde 2 bin kadar üniversiteyi akademik performansları açısından değerlendiriyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ODTÜ University Ranking By Academic Performance laboratuarınca hazırlanan URAP sıralaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. URAP sıralamasının makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora öğrenci puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı gibi temel esaslar doğrultusunda ortaya çıktığını belirten Rektör Beydemir, üniversitemizin makale puanı ve atıf puanını geçen yıllara nazaran artırdığını ifade ederek şunları belirtti;

"Üniversitemizin geçtiğimiz yıla oranla makale ve atıf sayısında sevindirici ve belirgin bir yükseliş var. Bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğrenci başına düşen öğretim üyesi puanında ise geçtiğimiz yılın biraz gerisinde kaldık. Bunda yeni açılan fakülte ve bölümlerimiz, öğrenci sayımızın yükselmesi ve pandemi koşulları gibi etkenler etkili oldu. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteklerimizi yüzde 600 oranında artırdık. İnanıyorum ki bu projelerimizin sonuçlarının ortaya çıkması ve bilimsel dokümana dönüşmesiyle üniversitemiz bu kriterlerde de yükseliş gösterecektir. Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayımızı da üniversitemizin ihtiyaçlarını gözeterek kadrolarımızın elverdiği ölçüde güçlendiriyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak hem öğrencilerimizin akademik eğitimlerini en iyi şekilde vermeye; hem de bilimsel çalışmalarımızı belirlediğimiz hedefler doğrultusunda büyük bir şevkle yapmaya devam ediyoruz.”

