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Muhtarlardan Karakol Amiri Komiser Törer'e 'hayırlı olsun' ziyareti

İHA

Muhtarlardan Karakol Amiri Komiser Törer'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı, beraberindeki muhtarlarla birlikte Şehit Kenan Canbaz Polis Merkezi Karakol Amiri Komiser Orkun Törer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Törer, muhtarların geçmiş gününü kutladı. Muhtarların vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Polis Merkezi Karakol Amiri Komiser Orkun Törer "Muhtarlarımız tarafından iletilen istek, talepleri yerine getirmek, varsa sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tüm personelimiz ile birlikte vatandaş odaklı hizmet anlayışı içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun kurulmasını öngördüğü muhtarlar whatsapp grubu hakkında ve günün anlam, önemine binaen değerli muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizde huzur ve asayişin devamlılığına yönelik karşılıklı görüş ve öneriler dile getirildi" dedi.
Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı ise, geçtiğimiz ay göreve başlayan Karakol Amiri Komiser Orkun Törer’e yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak, "Biz muhtarlar olarak her zaman emniyetimizin, jandarmamızın yanındayız elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız, emniyet personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileriz" dedi.

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