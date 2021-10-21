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Değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı Dr. Öğretim Üyesi Alagöz, “Halka arz edilen ilk şirket oldu”

İHA

Değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı Dr. Öğretim Üyesi Alagöz, “Halka arz edilen ilk şirket oldu”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Alagöz tarafından 2019 yılında kurulan ve yıllarca oynanabilecek oyunlar oluşturma hayali ile yola koyulan Tungafost A.Ş.'nin hisseleri halka arz edildi.
Kitlesel fonlama kanalıyla Bilecik'te halka arz olunan ilk şirket olma unvanı kazanan Tungafost A.Ş.'nin yüzde 5'lik hissesi 256 yatırımcıdan 306 bin 588 TL tutarında yatırım alarak güncel değerini 5,6 milyon TL'ye çıkardı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde faaliyetlerine devam eden Tungafost A.Ş. hakkında bir açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, "Bir ArGe şirketi olarak Teknopark'ta kurduğumuz Tungafost A.Ş. bu yönüyle Bilecik'te halka arz edilen ilk şirket oldu. Mobil oyun alanında adından söz ettirmeye devam eden şirketimiz yaptığı yeni projelerle uluslararası arenada varlığını devam ettirecektir. 2019 yılında Teknopark yerleşkesinde kurmuş olduğumuz Tungafost A.Ş. bünyesinde marka tescilli ‘Bilge Tunga’ adlı eğitici mobil oyununu ürettik. Hisselerimizin halka arz edilmesiyle beraber 5,6 milyon TL değerlemeye kavuşan Tungasoft A.Ş. bundan sonraki süreçte gelişmeye ve büyümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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