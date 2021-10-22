Yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı; 3 kişi yaralandı Araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

Bilecik'te seyir halinde bir otomobilin yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre; BozüyükBilecik D650 karayolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ç. (77) yönetimindeki 34 MSY 35 plakalı otomobil, İçtaş şantiyesi mevkiine geldiği esnada yolun sağ tarafından park halinde bulunan 11 DZ 666 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü sıkışırken, araç içinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Sürücü Mehmet Ç.'yi olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri kurtarırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, BozüyükBilecik karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.