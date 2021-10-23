Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve Cami Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Vatandaşlar ile sohbet eden Belediye Başkanı istek ve talepleri değerlendirdi. Ziyaretler sırasında samimi görüntüler ortaya çıkarken, Başkan Bakkalcıoğlu karşılaştığı çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi.

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