Beşiktaş Mahallesi’nde semt pazarı kuruldu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından Beşiktaş Mahallesi’nde kurulan semt pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile birlikte pazar alanını gezen Başkan Şahin, esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Kurulan semt pazarı hakkında bilgi veren Başkan Şahin, amaçlarının esnaf ve vatandaşlara kolaylık sağlamak olduğunu belirterek, "Beşiktaş Mahallemiz her gün büyüyor ve gelişiyor. Mahalle sakinlerimizin semt pazarı konusunda talepleri vardı. Bilecik Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunarak, burada pazarın kurulmasını sağladık. Mahalle sakinleri ve esnafımız bu konuda oldukça memnun kaldılar. Pazar alanına ilginin yoğun olması da bizleri mutlu ediyor. Bu yönde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mustafa Vural, esnaf ve vatandaşlar da pazarın kurulmasından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.

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