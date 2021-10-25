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(ÖZEL)Yıllardır imece usulü ile salça yapılıyor Köylüler, softaların vazgeçilmesi salça yapmak için 15 saatlik uğraş veriyorlar Tarladan topladıkları organik domatesle salça yapıyorlar Salça yapan Ana Arnaut; "Salça yapmak herkese çok kolay geliyor, ama maalesef gerçekten çok zor oluyor" "Eş dost yardıma geliyor, sonra da bizler onlara yardım ediyoruz"

İHA

(ÖZEL)Yıllardır imece usulü ile salça yapılıyor Köylüler, softaların vazgeçilmesi salça yapmak için 15 saatlik uğraş veriyorlar Tarladan topladıkları organik domatesle salça yapıyorlar Salça yapan Ana Arnaut; "Salça yapmak herkese çok kolay geliyor, ama maalesef gerçekten çok zor oluyor" "Eş dost yardıma geliyor, sonra da bizler onlara yardım ediyoruz"

Bilecik'te uzun yıllardır bir gelenek olan kışlık salça yapımında sona yaklaştı. Selçik Köyünde yaşayanlar imece usulü önce domateslerini tarladan topluyor, ardından organik salça yapıyor.
Bilecik’te ev hanımlarını mevsiminde alınan domatesler ile kış ayları için yemeklerinde kullanmak ve kahvaltılık olarak da tüketmek için domates salçası yapma telaş sona yaklaştı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri devam ettiriyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması nedeniyle Bilecik'te mutfakların vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Selçik Köyünde yaşayan bayanlar imece usulü önce domateslerini tarladan topluyor, ardından organik salça yapıyor. Tarladan hep birlikte toplanan domatesler temizlenip kesildikten sonra odun ateşinde uzun kaynatılıp makineden geçirilip tekrar kaynatılarak salça haline getiriliyor.

"Salça yapmak herkese çok kolay geliyor, ama maalesef gerçekten çok zor oluyor"
Selçik Köyünde tarlasından topladığı domateslerle salça yapan Ana Arnaut, sabahın ilk ışıkları salça yapmak için hazırlandıkları gece yarısına kadar da işlemin sürdüğünü belirtti. Arnaut, "Bildiğiniz gibi salça yapmak herkese çok kolay geliyor ama maalesef gerçekten çok zor oluyor. Kaç tane aşamadan geçiyor. İlk önce gidiyoruz tarladan mahsulümüzü topluyoruz. Domatesimizi topluyoruz, biberimizi topluyoruz. Eve getiriyoruz. Sonra yıkama işlemi başlıyor. Temizleme işlemi, doğrama işlemi, sonra kazana atıyoruz. Gördüğünüz gibi İbrahim ağabeyimiz de karıştırıyor. Salçanın sürekli karıştırılması lazım, yapışmaması için. Fikriye ablamızda, Kezban ablamızda kesiyor domatesleri, ben de biberleri yıkıyorum. İyi yapmaya çalışıyoruz salçayı. Domateslerin hepsini iki üç kere yıkıyoruz. Biberleri de aynı şekilde. Doğruyoruz, kazana koyuyoruz. Domatesi kaynatıyoruz. Lezzetli olsun diye uğraşıyoruz. Tam kıvamına geldi iki saat kaynattık. Geçireceğiz onu geçirdikten sonra 5 saat kaynatmamız lazım. Sürekli karıştıracağı, sürekli karıştırmazsak dibi yapışır. Bu iş tam bir ekip işi. Köyde eş dost bizler yaparken yardıma geliyor, sonra da bizler onlara yardım ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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