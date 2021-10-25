1299 Bilecik Kulübü farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 20212022 futbol sezonunun ikinci haftasında A grubunun ilk haftasında oynan 5 müsabakada 22 gol atıldı. 10 takımda grupta 5 takım 2’de yaparken, 5 takım henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig, A grubun ikinci hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü, kendi saha ve seyircisi önünde Vezirhanspor’u 50 yendi. Maça iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 4 ve 20’ıncı dakikasında Barış İleli’nin golleriyle durumu birden 20’a getirdi. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın 55’inci dakikasında penaltı atışı kazan 1299 Bilecik Kulübü Enes Tel’in golüyle durumu 30’a getirdi. Maçın 66’ıncı dakikasında bir penaltı daha kazanan 1299 Bilecik Kulübü Mehmet Ay’ın golüyle durumu 40a getirdi. Maçın 80’inci dakikasında Yunus Emre Bolat golüyle 1299 Bilecik Kulübü durumu 50’a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Antrenör Sedat Memiş ve teknik kadronun başarılı çalışmaları sonrası 2 haftada 10 gol bulan 1299 Bilecik Kulübü kalesinde gol görmedi.

Gruptaki diğer müsabakalarda Kurtköyspor, 4 Eylülspor’u 10, Gölpazarı Belediyespor, Demirköyspor’u 30, Pazaryerispor, 1992 Yeniköyspor’u 80, Söğütspor ise Güneşspor’u 50 yendi. Grupta oynanan 5 müsabakayı da ev sahibi takım kazandı.

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