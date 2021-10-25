Mühendislik Fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 20202021 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi akademik kurul toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda 20212022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.

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