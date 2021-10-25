Yeni atanan Tuğgeneral Çolak’a ziyaret

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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Vedat Çolak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığından Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Vedat Çolak’ı ziyaret etti. Ziyaret akabinde Müftü Erhun, Tuğgeneral Çolak’a Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basımı gerçekleştirilen çeşitli kitaplar hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Vedat Çolak ise; ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müftü Ali Erhun’a teşekkürlerini iletti.

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