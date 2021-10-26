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Bilecik'te Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan, KADES kapsamında, kadın vatandaşların uygulama hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Parkı önünde stant açıldı. KADES uygulaması bilgilendirme etkinliğine katılan Vali Dr.Kemal Kızılkaya, uygulamanın kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiğini ifade etti.

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