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Vali Kızılkaya artık İstiklal Marşı'nı öğrencilerle okuyacak Bundan sonra her haftanın ilk günü bir okulda bayrak törenine katılacağını açıklayan Vali Kızılkaya; “Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi asla ihmal etmeyin”

İHA

Vali Kızılkaya artık İstiklal Marşı'nı öğrencilerle okuyacak Bundan sonra her haftanın ilk günü bir okulda bayrak törenine katılacağını açıklayan Vali Kızılkaya; “Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi asla ihmal etmeyin”

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Lisesinde bayrak törenine katılarak, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu. Bundan sonra haftanın ilk günü öğrencilerle bir araya geleceğini söyleyen Vali Kızılkaya, "Derse girdiğinizde bütün bunları düşünerek derslerinizi, öğretmenlerinizi canı yürekten dinlemenizi rica ediyorum" dedi.
Ertuğrul Gazi Lisesi bahçesinde öğrencilere seslenen Vali Kızılkaya, her haftanın ilk gününde bir okulda bayrak törenine katılacağı söyledi. Öğrencilerle sohbet edip onlarla birlikte İstiklal Marşı okuyacağını söyleyen Vali Kızılkaya
"İstiklal Marşının ne kadar zor şartlar altında yazıldığını ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ dediğini hepimiz biliyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar gerçekten bizim dedelerimizin, babalarımızın sahip olduğu imkanlardan çok çok daha ileri imkanda. Şüphesiz sizlerin istek ve arzuları var ve bunlar yetinilecek şeyler değil daha da iyisini daha da güzelini hak ediyorsunuz. Ancak sizler bizlerin yerine gelecek ve daha güzel günleri inşa edeceksiniz. Sizler bu sıralarda kendinizi ve ülkemizi, milletimizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Derse girdiğinizde bütün bunları düşünerek derslerinizi, öğretmenlerinizi canı yürekten dinlemenizi rica ediyorum.’’ dedi.

“Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi asla ihmal etmeyin”
Öğrencilere, "Eğitim öğretim hayatları boyunca bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi asla ihmal etmeyin’’ nasihatinde bulunan Vali Kızılkaya, ’’Sizler teknoloji kuşağısınız, dedelerinizin, babalarınızın sahip olduğu teknik imkanlardan çok daha yükseğine sahipsiniz. Bu teknolojiyi çoğu zaman hep beraber tüketen konumundayız ama gönül ister ki bu teknolojiyi üreten gençler olun. İnanıyorum ki Ertuğrul Gazi Lisesinde, Bilecik’te de teknolojiyi üreten ve ülkemizi hak ettiği yüksek teknoloji alanında söz sahibi yapan gençler olacaktır. Sizleri seviyorum, başarılar diliyorum’’ diye konuştu.
Öte yandan öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını okuyan Vali Kızılkaya, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilere rol model olmalarını ve milli, manevi değerleri anlatmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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