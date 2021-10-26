Bilecik İl Müftülüğü KYK öğrencileriyle bir araya geldi

İyi Bir Çevrimiçi İngilizce Okulu Nasıl Seçilir?

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Müftülüğü yetkilileri, Mevlidİ Nebi Haftası münasebetiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri, Peygamberimizin ailesine, ashabına ve bütün insanlığa gösterdiği vefayı gündeme taşımak amacıyla ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ temasıyla başladı. Hafta münasebetiyle Bilecik Müftülüğü yetkilileri, KYK’da kalan üniversiteli kız öğrencileriyle bir araya geldi. Programda İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ‘Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu’ teması çerçevesinde söyleşi gerçekleştirdi.

Bilecik KYK’da gerçekleşen programa İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İl Vaizi Gülhanım Işık ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Öte yandan program akabinde KYK da kalan gençlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.