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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor

İHA

Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çocuklara hediyelerin dağıtılacağı, mahalle turları, fener alayı, animasyon ekiplerinin gösterileri ve konserlerle kutlanacağını söyledi.
Başkan Şahin, Vatandaşları bütün milli bayramlarda coşkulu alanlarda buluşturan belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın en güzel şekilde kutlanması amacıyla otobüsle sokak turu, fener alayı ve Feridun Düzağaç konserinde vatandaşları buluşturacaklarını belirtti. Şahin, "Etkinlikler kapsamında 28 Ekim Perşembe günü gezi otobüsü ile sokaklar gezilerek çocuklara hediyeler dağıtılacak. Yaşayan Şehir Müzesinde çocuklar için günün anlam ve önemini belirten aktivitelerin yapılacağı program kapsamında ayrıca Tevfikbey Caddesi’nde animasyon ekipleri, müzik eşliğinde çocuklarla birlikte Atatürk parkında bir araya gelecekler. Atatürk Parkı’nda vals gösterisi ile buluşacak vatandaşlar, 29 Ekim Cuma günü saat 19:00’da meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına doğru gerçekleştirilecek olan fener alayına katılacak ve saat 20:30'da ise ücretsiz Feridun Düzağaç konseri ile bayram coşkusunu yaşayacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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