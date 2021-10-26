"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi.

Toplamda 46 öğrencinin mücadelesine sahne olan turnuva başarıyla tamamlandı. Turnuva sonunda kurum bahçesinde ödül töreni yapılarak ilk 3 dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Turnuva sonunda küçükler grubunda ilk 3 dereceye giren isimler Aras Bulut Kahveci, Uras Yandım ve Çağatay Aralı’dan oluştu. Büyükler grubunda ise Kerem San, Rüzgar İçöz ve Evren Çimen ilk 3’e giren isimler arasında yer aldı.

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