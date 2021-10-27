Sakarya Milletvekili Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına ziyaret

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AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Bilecik teşkilatını ziyaret etti.

Geçmişte AK Parti Bilecik İl Koordinatörlüğü görevinde bulunan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Yıldırım, "Sürpriz ziyaretle bizleri onurlandıran Sakarya Milletvekilimiz ve geçmiş dönemlerde AK Parti Bilecik İl Koordinatörlüğümüzü yapan Çiğdem Erdoğan Atabek Hanımefendiye bizleri hatırlaması ve ilimize, ilçelerimize destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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