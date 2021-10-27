Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mavi kapaklar engellilere umut oluyor.

İlçeye bağlı Kınık Köyünde Kınıkspor kulübü tarafından başlatılan mavi kapak toplama kampanyasında bir ayda toplanan kapaklar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline teslim edildi. Çömlekçiliği ile ünlü Kınık Köyü'nde yaz aylarında artan ziyaretçi akını nedeniyle Kınıkspor yönetimi tarafından başlatılan kampanya ile köyde bulunan başta çömlek atölyelerine ve köydeki sokaklarda oluşturulan mavi kapak toplama noktalarında 5 çuval kapak birikti. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin ilçede başlatmış olduğu mavi kapak toplama kampanyasına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü de destek verirken, Kınık Köyü'nde toplanan mavi kapaklar, Kınıkspor başkanı Nemci Ceyhan tarafından kampanya sorumlusu Semih Çakır’a teslim edildi.

Kulüp Başkanı Ceyhan, yapılan proje hakkında ise şunları söyledi: “Pazaryeri ilçemizde engelli bireylere umut olmak adına Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından başlatılan mavi kapak kampanyasına Kınıkspor adına bizlerde köyümüzde bir kampanya başlatarak destek olduk. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede köyümüzde topladığımız mavi kapakları Pazaryeri Gençlik Merkezindeki yetkililere teslim ettik. İlçe Kaymakamımız Sayın Ferhat Altay’a ve Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e düzenledikleri kampanya ile engelli bireylere umut oldukları için teşekkür ediyorum.”

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