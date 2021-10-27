Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak'ta seyir halindeki Yücel Ö. idaresindeki 11 UC 117 kamyonet ile Bozüyük istikametinden gelen M. Nurettin Ö. idaresindeki 11 AAT 269 plakalı motorlu bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsünün sol ayağının sıkışması sebebiyle yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.