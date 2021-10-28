Bilecik'te 5 yılda 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya “Köyden kente göç engellenecek”

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ''Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var'' projesi kapsamında 5 yıllık planlamayla 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir devlet bankasının ortaklaşa uyguladığı ''Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var'' projesinin 2'inci yılının protokolü Bilecik'te imzalandı. Küçükbaş işletmelerinin kapasitelerinin arttırılması, önceden küçükbaş hayvancılık yapan bazı sebepler nedeniyle bırakmak zorunda kalan atıl durumdaki işletmeleri canlandırmak, kapasitesini arttırmak isteyen yetiştiricilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek olan projenin protokol imzaları Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın sunumunun ardından Vali Dr. Kızılkaya ve bankanın Bilecik Şube Müdürü Mehmet Tahir Savaş tarafından atıldı.

“Köyden kente göç engellenecek”

Projenin 5 yıl boyunca her yıl yenileceğini bildiren Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya “Bilecik'te 5 yıl boyunca toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yapılarak, ilimizdeki küçük kapasiteli işletmelerin büyümesinin sağlanması hedeflenmektedir. Üreticilerin desteklenmesine katkı sağlayacak projenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Köylerden kente göçün de engelleyeceğini düşündüğümüz proje 2020 yılında uygulanmaya başladı ve 5 yıl boyunca her yıl yenilecek. 5 yıl boyunca toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yapılarak, ilimizdeki küçük kapasiteli işletmelerin büyümesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik'te, 2 binin üzerinde küçükbaş hayvancılık yapan işletme var. İlimizdeki geniş meralarımız, hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvanlarımız için son derece uygun'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.