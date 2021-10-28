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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 658’e ulaştı

İHA

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 658’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 658’e ulaştı.
TÜİK’den edinilen bilgiye göre, Bilecik'te eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 147 adet artarak, 72 bin 511’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 98 adeti otomobil, 12 bin 447 adeti kamyonet, 11 bin 369 adeti traktör, 8 bin 266’sı motosiklet, 3 bin 191 adeti kamyon, bin 87 adeti minibüs, 889 adeti otobüs, 311 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 25 milyon 22 bin 960’a ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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