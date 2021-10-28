Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, 'Milli Eğitim Danışmanı' komisyonu ile 'Okul Aile Birlikleri' toplantısı yapıldı.

Vali Dr. Kızılkaya, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonundaki toplantıda, geçen yıl pandemi nedeniyle okullarda eğitimin verilemediğini, sadece 8 ve 12'inci sınıfların dönüşümlü olarak eğitime devam ettiklerini hatırlatarak, bu süreçte ülke olarak eğitimin sadece müfredatı takip etmek, okulun kitaplardaki bilgileri hıfz etmek olmadığını daha yakından öğrendiklerini ifade etti. Uzaktan eğitimle müfredatı tamamlamanın mümkün olabileceğini ancak okulun öğrencilerin hayatındaki anlamını daha farklı bir noktada olduğunu yaşayarak gördüklerini belirten Vali Dr. Kızılkaya, şunları kaydetti:

''Okulun sosyalleşme anlamında, çocukların bedensel gelişimi anlamında, ruhsal gelişimi anlamında gençlerimiz için çok önemli olduğunu yaşayarak gördük. Gidemeyince mahrum olunca okullarımızın kıymetini öğrencilerimiz daha iyi anladı. Öğretmenlerimizde çok daha iyi anladı, hepimiz daha iyi anladık. Yeniden okullarımıza kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız bu pandemi döneminde hem psikolojik olarak, hem de fizyolojik olarak etkilendiklerini biliyoruz, görüyoruz. O anlamda rehber öğretmen ihtiyacının hem ilimizde hem de ülkemizde her zamankinden çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Rehber öğretmene, aynı zamanda bununla birlikte beden eğitimi öğretmenlerimize, gençlik ve spor teşkilatımıza büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Bu süreç içerisinde çocuklarımız siz öğretmenlerimizin, idarecilerimizin gayreti ile müfredattan geri kalmadılar.''

Vali Dr. Kızılkaya, 20212022 eğitim, öğretim döneminde geçen yıl ki eksiklikleri kapatacak çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

20212022 eğitim öğretim yılının sene başı değerlendirmesi ile 'Güvenli okul polisliği' projesi konularının ele alındığı toplantıda, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerileri alındı. Toplantı, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerinin Vali Kızılkaya'ya, yaptıkları resmi hediye etmesiyle sona erdi.

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