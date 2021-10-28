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Miniklerin Cumhuriyet Bayramı gösterisi ayakta alkışlandı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" "Bugün tarihimizin en değerli günlerinden birini, gerçek bir bayramı kutluyoruz’’

İHA

Miniklerin Cumhuriyet Bayramı gösterisi ayakta alkışlandı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" "Bugün tarihimizin en değerli günlerinden birini, gerçek bir bayramı kutluyoruz’’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan minik öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, Özgür Algın ve birim müdürleri ile çok sayıda aile katıldı. Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan programda sahne alan Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi ile Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Erdoğan, Cumhuriyet bayramını en iyi şekilde kutlamış olmaktan duyduğu sevinci belirterek, şunları söyledi:
"29 Ekim tarih olarak çok özel çok önemli bir tarihtir bizim için. Bugün havada Cumhuriyet kokusu alıyoruz. Cumhuriyet özgürlüktür, çağdaş ve laik bir ulusun doğum günüdür. Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik anlayışını öğretmenlerimizin yetiştireceği öğretmenlerden alacaktır. Büyük öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Uygarlık ancak yenileşmeyle mümkün olabilir’ bu yenileşme de ancak ilimde, fende her türlü pozitif bilimin ışığında gerçekleştirilecektir. Bizler de bu anlayış ile Belediye Başkanımız Semih Şahin’in önderliğinde yeni bir nesli; vicdanı hür, anlayışı hür bir şekilde yetiştirmek için yola çıktık’’ ifadelerini kullandı.

"Bugün tarihimizin en değerli günlerinden birini, gerçek bir bayramı kutluyoruz"
Belediye Başkanı Semih Şahin ise yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in önemine değinerek, şunları söyledi:
"Bugün tarihimizin en değerli günlerinden birini, gerçek bir bayramı kutluyoruz. Bugün büyük bir mutluluk ve gururla; insandan, çoğulculuktan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlükten yana olan Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümü için bir aradayız. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ sözü vermiştik. Bu sözü tutuyoruz. Çünkü amacımız çocuklarımızı bilimin ışığından ayrılmayan, sorgulayan, geliştirici ve çalışan insanlar olarak yetiştirmek. Atatürk’ün dediği gibi, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Onları bugünün çocuğu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir'. Bu duygu ve düşünceyle çıktığımız yolda çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi ve Atatürk devrimlerine daima sahip çıkacağımızı bir kez daha yinelemek isterim.’’

"Çocuklarımızın gösterilerini büyük bir heyecanla bekledim’’
Bilecik Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere önem verdiklerini, bu alanda yapılan bütün çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Bugün buraya büyük bir heyecanla geldim. Çocuklarımız bu Cumhuriyet Bayramı’nda bizlere gösteri yapmak, minik kalplerindeki Cumhuriyet ışığını bizlerle paylaşmak için uzun zamandır hazırlanıyorlar. Savaşlar ve işgaller görmüş ülkemizin güzel topraklarına bir bahar gibi gelen Cumhuriyet, biliyoruz ki kolay tesis edilmedi. Halkın iradesi ve idaresinden yana olan bu rejim için çok sancılı süreçlerden geçildi. Yokluk ve türlü zorluklar içindeki ülkemizin insanlarının yorgunluğunu gören, vatandaşların bağımsızlığa ve özgürlüğe olan ihtiyacını bilen, önemseyen önderimiz önce Meclis’i kurmuş ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ilan etmişti. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte Türkiye’nin de ilk Cumhurbaşkanı seçilmişti’’ dedi.

"Fikri, irfanı hür nesiller yetiştirilmesi cumhuriyetin temelidir’’
Konuşmasında, 'Tüm yurttaşların hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşaması, fikri, irfanı hür nesiller yetiştirilmesi Cumhuriyet’in temelidir.' ifadelerini kullanan Başkan Şahin, şöyle devam etti:
"Yurtta ve Dünya’da barışı önemseyen, tüm komşularıyla iyi ilişkiler yürüten ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi olarak kalmayı amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız tüm sorunlarla başa çıkabilmek için moral ve güç kaynağıdır. Unutulmamalıdır ki 16 Mayıs 1919’da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul’dan Samsun’a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır. Cumhuriyet ile birlikte ülkemiz yeni bir ufuk kazandı. Bilim, eğitim, tarım ve sanayi başta olmak üzere sayısız alanda ilerleme ve aydınlanma başladı. Kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, laik devlet anlayışı, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar hayatımızın parçası haline geldi. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir" dedi.

"Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’’
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye ifade ettiğini hatırlatan Başkan Şahin "Cumhuriyet; hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruh, hür yaşama kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın ruhudur. Bu ruhun kılavuzluğunda, üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini, rant sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunanlar olarak bize düşen görev Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum" dedi.
Başkan Şahin konuşmasında ayrıca çocuklarımızın yetiştirilmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından gösterilerini sunan minik çocukları aileleri ve katılımcılar ayakta alkışladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği, Başkan Şahin ve beraberindekilerin çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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