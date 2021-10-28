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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

İHA

Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Bilecik'te ocakta unutulan yangına sebep olurken, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Sokak üzerinde oturan yabancı uyruklu bir kadın ocakta yemeğini unutarak, bir şey almak dışarı çıktı. Ocaktaki yemek bir anda alev alırken, evden çıkan duman bir anda apartmanı sardı. Dumanları gören komşular durumu hemen Bilecik Belediyesi itfaiye birimlerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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