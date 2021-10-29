Bozüyük'te coşkulu 'Cumhuriyet Balosu'

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Balosu' düzenlendi.

CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen baloya, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve CHP Bozüyük İlçe Başkanı Esel'e teşekkür ederek, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yoğun ilgi gören programda Cumhuriyet'in 98'inci yıl coşkusu, hep bir ağızdan söylenen marşlar eşliğinde doyasıya yaşandı.

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