Başkan Kepez’in Ankara temasları

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

Başkan Kepez birkaç temasta bulunmak için gittiği Ankara’da Bilecik Valiliği'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilal Şentürk‘ü ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Kepez, görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "İlimize 2 yıl güzel hizmetleri olan, ilçemiz İnhisar’ı defalarca ziyaret eden eski valimiz Bilal Şentürk Beyi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yeni görev yerinde ziyaret ettik. Bilecik'e ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kepez’e Bilecik AK Parti İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.