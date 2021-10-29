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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazaryeri'nde de coşku ile kutlandı

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazaryeri'nde de coşku ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde coşkuyla kutlandı.
Hükümet Konağı önünde yapılan kutlama programında Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaymakam Ferhat Altay’ın konuşması ile devam etti. Kaymakam Altay, “Bu gün millet olarak, İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan, 1919’da çok zor şartlarda başlattığımız, Kurtuluş savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98.’nci kuruluş yıl dönümüdür. Bilinmelidir ki Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal’in 'En Büyük Eserimdir' dediği çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulan milli mücadele eseridir. Bu eserin her satırında fedakarlık vardır, her sayfasında kahramanlık vardır. Türk Milletinin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi tüm güçlükleri aşmamıza da bizlere yol gösterecektir. Bu duygu birliğimizi geçmişte olduğu gibi bu günde gelecekte de hep birlikte bir arada olmamızı sağlayacak ve ebediyete kadar bize destek olacaktır” diye konuştu.
Öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisinin ardından ilçedeki okullarda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, tarafından hediyeler ve madalyalar verildi. Pazaryeri ilçesindeki kutlama törenleri öğrencilerin ve ilçedeki kurum araçların tören geçişi ile son buldu. İlçedeki törene İlçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar, kurum amirleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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