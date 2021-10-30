Bilecik’te çatı yangını korkuttu

Bilecik’te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin büyük uğraşları sonunda söndürüldü.



Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Bağlar Caddesi Tavşantepe mevkiine gelmeden 3 katlı bir evin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler tüm çatıyı sararken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma işlemi devam ediyor.



Öte yandan güvenlik amaçlı apartman boşaltılırken, binanın siding kaplama olduğu görüldü.



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