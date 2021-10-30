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Bilecik'te denetim seferberliği başlatıldı Müdür Yoldaş, “En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir”

İHA

Bilecik'te denetim seferberliği başlatıldı Müdür Yoldaş, “En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir”

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde 3 gün sürecek olan gıda denetimi seferberliğini başladığını söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan denetimlerin Bilecik'te başladığını belirtti. Bilecik olarak seferberliğe katıldıklarını vurgulayan Yoldaş, “Bakanlığımız 81 ilde başlattığı seferberliğe gıda denetim ekiplerimiz ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde seferberliğe katıldık. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmamaya kararlılıkla devam edeceğiz. En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir. Tüketicilerimiz ‘Alo 174’ gıda hattımızdan bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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