Minikler palyaçolar eşliğinde oynadıkları oyunlarla doyasıya eğlendi "Merkezim Her Yerde" projesi Yenipazar’da

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Projeleri içerisinde yer alan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Yenipazar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in katılımıyla proje kapsamında minikler çeşitli etkinlikler dolasıya vakit geçirdi. Palyaçolar eşliğinde çeşitli sokak oyunları, yüz boyama, matrak, dart ve çuval yarışı gibi etkinlikler yapan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Yapılan proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Gençlik Merkezi olarak tüm gençlerimize ulaşmaya çalışmaktayız. Bu çalışmalarda hedef kitlemiz sadece Gençlik Merkezimiz civarındaki gençler değil. Gençlik Merkezi olarak bize en uzak, en ücra köşede yaşayan, çalışmalarımız hakkında dahi bilgi sahibi olmayan gençlerimizi de faaliyetlerimize dahil etmektir. Bu amaç doğrultusunda ayda en az iki kere olmak üzere bize uzak köylerdeki gençlerimizi merkezimize getirerek onları yapılan çalışmalar içerisine dahil etmektir” dedi.

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