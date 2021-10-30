Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 4 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; BilecikOsmaneli D650 karayolunda seyir halindeki Ferit H. (39) idaresindeki 06 CGT 155 plakalı tıra, Vezirhan Beldesine geldiği esnada aynı istikamette ilerleyen Osman G.(42) idaresindeki 34 EP 0293 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ardından aynı istikametten ilerleyen Fırat D. (44) yönetimindeki 34 PL 7590 plakalı otomobil de duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücüler haricinde 34 EP 0293 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Esra G. (39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar 3'ü ayakta tedavi olurken, diğer yaralanın da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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