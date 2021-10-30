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Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 4 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 4 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; BilecikOsmaneli D650 karayolunda seyir halindeki Ferit H. (39) idaresindeki 06 CGT 155 plakalı tıra, Vezirhan Beldesine geldiği esnada aynı istikamette ilerleyen Osman G.(42) idaresindeki 34 EP 0293 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ardından aynı istikametten ilerleyen Fırat D. (44) yönetimindeki 34 PL 7590 plakalı otomobil de duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücüler haricinde 34 EP 0293 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Esra G. (39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar 3'ü ayakta tedavi olurken, diğer yaralanın da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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