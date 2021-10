AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP’ye yüklenerek, “CHP Bozüyük Teşkilatı düzenlediği cumhuriyet programında devletin memurunu sahneye çıkartıp saz çaldırıyor türkü söyletiyor. Sizler devletin memurunu tehdit edip sonrada kendi elemanlarınızmış gibi sahneye çıkartamazsınız” dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik İl Başkanlığının düzenlendiği Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ilçe ve belde belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Toplantı öncesi CHP’li Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan AK Parti’ye geçtiler. İkilin rozetleri İl Başkanı Yıldırım ve Milletvekili Yağcı taktı.



“Sen kalk terör hükümlüsü birine destek çık seçim zamanı da Ertuğrul Gazi’nin torunlarından destek iste”

Açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirerek, “2023’de sadece zillet ittifakını değil darbeleri, vesayeti, FETÖ’yü, PKK’yı ve bu ülkeye faiz lobileriyle diz çöktürmeye çalışanları hep birlikte yeneceğiz. Muhalefet sadece yatırımlar konusunda değil terörle mücadele konusunda da bizlerin zıttın da ilerliyor. Bugün AK Parti hükümeti terörü bitirmek için her türlü yatırımı yapmakta ve keskin kararlar almaktan kaçınmamaktadır. Savuma sanayi yatırımlarımız sayesinde hayata geçirilen pek çok milli ve yerli araçlarımızdan sadece bir tanesi olan SİHA’larımız bugün dünyanın en iyisi konumunda. Türk mühendislerinin Türkiye Cumhuriyeti himayesinde ürettikleri SİHA’lar sayesinde teröristler mağaralarından kafalarını çıkaramıyor. Muhalefet vekilleri terörist cenazelerine katılıyor. Bu yapılan vatana ihanettir. Peki, CHP Bilecik İl Başkanı ne diyor, ‘Sırtımızı YPG’ye PYD’ye PKK’ya dayadık, APO’nun heykelini dikeceğiz heykelini’ diyen Selahattin Demirtaş için serbest kalmalı diyerek destek çıkıyor. Sen kalk terör hükümlüsü birine destek çık seçim zamanı da Ertuğrul Gazi’nin torunlarından destek iste. Olacak iş mi bu. Gazilerimiz bu durum karşısında nasıl hisseder tahmin bile edemiyorum. Bu vatan için şehit olan askerlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar” dedi.



“Sizler devletin memurunu tehdit edip sonrada kendi elemanlarınızmış gibi sahneye çıkartamazsınız”

Konuşmasının devamında CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından ‘29 Ekim Balosu’na değinen Yıldırım, “Kendi teşkilatının yaptıklarında bir haber olan Kılıçdaroğlu, hatırlarsınız devletimiz çatısı altında görevini layıkıyla yerine getiren şerefli memurları asılsız iddiaları bahane ederek açık açık tehdit etmişti. Buna rağmen CHP Bozüyük teşkilatı düzenlediği cumhuriyet programında devletin memurunu sahneye çıkartıp saz çaldırıyor türkü söyletiyor. Hadi yediğiniz içtiğinizde gözümüz yok da bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Sizler devletin memurunu tehdit edip sonrada kendi elemanlarınızmış gibi sahneye çıkartamazsınız” dedi.



“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bilecik’te fahiş fiyatlarla mal ettikleri ayılı parkı açtı”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bilecik’e geldi. Kılıçdaroğlu Bilecik’te ne açılışı yaptı? Fahiş fiyatlarla mal ettikleri ayılı parkı açtı. Bir de bizim desteklerimizle hayata geçirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yapılan kanalizasyon projesinin temel atma töreni yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bilecik Devlet Hastanesini açtık. Bugünlerde Bozüyük Devlet Hastanesini açmaya hazırlanıyoruz. Peki kongre merkezini inşa ettiğimizde açılış yaptık mı, hayır. Otobüs terminali yaptık açılış oldu mu, hayır. Bizim 35 esere açılışa vaktimiz yok. Açarsak 100’er 100’er açarız” dedi.



“20 yıldır engellemelerle, kapatma davalarıyla ve darbe girişimleriyle karşı karşıya geldik”

İl Başkanı Yıldırım konuşmasının devamında AK Parti’nin 20 yıldır engellemelerle, kapatma davalarıyla ve darbe girişimleriyle karşı karşıya geldiklerini belirterek, “Bizlerin işi hiçbir zaman kolay olmadı. Bundan sonrada kolay olmayacak. 20 yıldır engellemelerle, kapatma davalarıyla ve darbe girişimleriyle karşı karşıya geldik. Her şeye rağmen milletten aldığımız güçle ülkemizin gücüne güç katmaya devam ettik. Hiç şüphesiz ki bu mücadelenin en önemli kahramanları her zaman kıymetli kadın kolları üyelerimiz ve gençlik kolları üyelerimiz olmuştur. Kadınlarımızın çalışkanlığı, gençlerimizin gayretleriyle davamızı bu günlere taşıdık. Bundan sonrada daha ileriye taşıyacağız” dedi.

