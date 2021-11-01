Görüş alışverişinde bulundular

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanını Hüseyin Ocak’ı ziyaret etti.
Başkan Yaman, ziyarette Başkan Ocak'a beldelerinde temeli yeni atılan TOKİ konut projesinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Belediyelerde takip ettikleri işler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Mustafa Yaman, “Başkanımıza bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.