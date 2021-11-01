Pazaryeri'nde açılan kitap fuarı kitapseverleri buluşturdu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde açılan kitap fuarı kitapseverleri buluşturdu.

Pazaryeri Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarının açılışı İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve davetliler tarafından yapıldı. 14 Kasım tarihlerine kadar Pazaryeri Belediyesi giriş katında hizmet verecek olan “Kitap Fuarı”ında birçok yayın evi şair ve yazarların kitapları sergilenecek.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri Belediyemiz ve Bozüyük Pazaryerililer Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği işbirliği kapsamında Pazaryeri İlçemizde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kitap fuarı açtık. Fuarımız 14 Kasım’a kadar her gün 09:00’dan 18:00’e kadar belediye binamızda açık olacaktır. Kitapsever vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.

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