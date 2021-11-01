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Bilecik 1. Amatör Lig'de 20212022 futbol sezonunun üçüncü haftasında B grubu temsilcisi Bilecikspor farklı kazandı. Bilecikspor ligde 3'de 3 yaptı.

Bilecik 1. Amatör Lig üçüncü haftasında B grubu lideri Bilecikspor, Çaltıspor'u deplasmanda 40 yenerek, ligde 3'de 3 yaptı. Söğüt İlçe Stadı'nda oynana müsabakanın 20'inci dakikasında Mehmet Yiğit durumu 10'a getirerek, Bilecikspor'u öne geçirdi. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Bilecikspor'un 10'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına fdaha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 59 ve 64'üncü dakikasında golcüsü Nebi Aktürk'ün golleriyle durumu 30'a getirdi. Maçın 79'uncu dakikasında Ekrem Dal skoru belirleyen golü kaydetti. Bilecikspor maçı 40 kazanırken, ligde puanını 9'a çıkardı.

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