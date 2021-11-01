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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine seyir halindeki Kadir Mert Ç. idaresindeki 11 AAU 805 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelerek kavşaktan Organize Sanayi Bölgesi giriş yapmak isteyen Aziz E. yönetimindeki 11 RB 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 11 AAU 805 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selda Ç. (47) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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