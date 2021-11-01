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Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmette Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; "Modern tıbbın tüm imkanlarına sahip, tam donanımlı yeni hastane sayesinde, ilçede ve kent genelinde nitelikli yatak sayısı artmış oldu" "Yoğun bakım yatak sayısı arttı" "Uyku laboratuvarı kuruldu" "Hastane binasında depremin etkilerini en aza indiren 327 adet sismik izolatör kullanıldı"

İHA

Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmette Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; "Modern tıbbın tüm imkanlarına sahip, tam donanımlı yeni hastane sayesinde, ilçede ve kent genelinde nitelikli yatak sayısı artmış oldu" "Yoğun bakım yatak sayısı arttı" "Uyku laboratuvarı kuruldu" "Hastane binasında depremin etkilerini en aza indiren 327 adet sismik izolatör kullanıldı"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sağlık yatırımlarında her geçen yıl gücünü artıran, nitelikli yatak sayısını yükselten Bilecik'in, sağlıkta hizmet kalitesini daha da yukarı taşıyacak yeni bir hastaneye kavuştuğu söyledi. Damkacı, "250 yatak kapasiteli Bozüyük Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı" dedi.
Damkacı, geçtiğimiz yıl 250 yataklı Bilecik Devlet Hastanesi’nin hizmet vermeye başlamasının ardından, bir müjdeli haber de Bozüyük için verdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından proje, ihale, yapım süreçleri tamamlanan 250 yatak kapasiteli Bozüyük Devlet Hastanesi 1 Kasım itibariyle tüm birimleriyle hizmete açıldığı anlatan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sözlerine şöyle devam etti;
"Modern tıbbın tüm imkanlarına sahip, tam donanımlı yeni hastane sayesinde, ilçede ve kent genelinde nitelikli yatak sayısı artmış oldu. İlçedeki sağlık hizmetleri açısından bakıldığında eski devlet hastanesine göre birçok birimde kapasite artışı sağlanırken, yeni birimler hizmete girdi. Uluslararası standartlarda 10 ameliyathane hizmet verecek. 54’ü tek kişilik, 48’i çift kişilik olmak üzere toplam 112 hasta odası yer alıyor. Son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları ile sağlık hizmeti sunulacak."

"Birçok birimde kapasite artışı"
Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi, birçok birimde mevcut devlet hastanesine göre kapasite artışına gideceğini anlatan Damkacı, "Mevcut devlet hastanesi 150 yatakla hizmet verirken, yeni hastanenin yatak sayısı kapasite artışıyla 250’ye çıkabilecek şekilde planlandı. Eski devlet hastanesinde 37 poliklinikte hasta kabulü yapılırken, yeni hastane 69 poliklinikte hasta kabulü yapıyor. Fizik tedavi alanı genişledi. Eski devlet hastanesinde 60 metrekare alana sahip fizik tedavi alanı yeni hastanede 500 metrekare oldu. Ameliyathane sayısı 5’ten 10’a çıktı" dedi.

"Yoğun bakım yatak sayısı arttı"
Yeni hastane ile birlikte yoğun bakım ünitesi daha yüksek kapasiteyle hizmet vermeye başladığı anlatan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Erişkin yoğun bakım 1'inci basamakta yüzde 100 kapasite artışıyla yatak sayısı 8’e yükseldi. Erişkin yoğun bakım 2'inci basamakta 12 yatak yer alıyor. Erişkin yoğun bakım 3'üncü basamak hizmeti yeni birimler arasında yer aldı. Erişkin yoğun bakım 3'üncü basamakta 11 yatakla hizmet veriliyor. Yeni doğan yoğun bakım 1'inci basamakta yatak sayısı 4’ten 6’ya çıktı. Aynı şekilde mevcut hastanede bulunmayan birimlerden inme ünitesi yeni devlet hastanesiyle hizmete girdi. İnme ünitesi 7 yatakla hizmet verecek.

"Acil servis güçlendi"
Bozüyük'te tüm sağlık sorunlarına çözüm olacak, olası sevkleri en aza indirecek yeni hastanede acil servis daha nitelikli, yüksek kapasitede sağlık hizmet sunumu gerçekleştireceğini anlatan Damkacı sözlerine şöyle devam etti;
"Poliklinik, yetişkin müşahede yatağı sayısı arttı. Yeni hizmet olarak acilde çocuk müşahede yatağı da yer alıyor. Yeni hastanede acil serviste pediatrik muayene odası, obstetrik/jinekoloji odası, laboratuvar yeni hizmet birimleri olarak dikkat çekiyor. Eski hastanede 3 olan doğum odası, yeni hastane ile birlikte 7’ye yükseldi. Mahremiyete dayalı tek kişilik ‘Doğum Üniteleri’ kuruldu. Yanında bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedecek. Gebeliğin ilk gününden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri kapsayan, anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler verileceği Gebe Okulu hizmet verecek."

"Uyku laboratuvarı kuruldu"
Yeni hastanede özellikli, yeni birimlerden birisi uyku laboratuvarı olduğu anlatan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Bu laboratuvar, hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yer olarak tanımlanabilir. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve kameraya kaydedilir. Uyku Laboratuvarı’nda 4 yatak yer alıyor. Öte yandan diyabetlilere yönelik eğitimler de devam edecek. Diyabet Okulu’nda diyabetlilere sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar, gündelik sorunların çözümünde destek ve diyabet ile birlikte daha kolay yaşam sağlamaya yönelik eğitim verilecek" dedi.

"Depreme karşı izolatör"
Sunacağı sağlık hizmetlerinin yanında yeni devlet hastanesi Bozüyük ilçesinin modern, depreme karşı en dayanıklı binalarından biri olduğunu anlatan Damkacı, "Hastane binasında depremin etkilerini en aza indiren 327 adet sismik izolatör kullanıldı. Hastane binasının zeminine yerleştirilen izolatörler sayesinde olası bir deprem durumunda hastane tüm operasyonel faaliyetlerin devam edebilecek. Acil vakalarda ise ambulans helikopterlerin iniş ve kalkışına imkan sağlayacak heliport hizmet verecek" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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