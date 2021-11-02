Pandemi destek yardımı adı altında gelen mesajlara inanmayın

Tüketici Hakları Derneği (THD) Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, banka adını kullanarak pandemi destek yardımı adı altında gelen mesajlara vatandaşların inanmamalarını söyledi.

Sabırlı, son zamanlarda vatandaşlardan sürekli gelen mesajlar hakkında şikayet aldıklarını söyledi. Banka adını kullanarak pandemi destek yardımı adı altında gelen mesajlara vatandaşların inanmamalarını söyleyen Hayrettin Sabırlı sözlerine şöyle devam etti;

"Dünya genelinde yaşanan pandemiyi ülkemizde fırsata çeviren dolandırıcılar, bu sefer banka adını kullanarak pandemi destek ücreti şu kadar hesabınıza yatırılmıştır diye mesajlar atıyorlar. Vatandaşlarımız bu mesajlara itibar etmesinler. Bu tarz mesaj geldiğinde o bankanın müşteri hizmetlerini arayarak veya şubelerine giderek bilgi alsınlar."

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