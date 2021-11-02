(Özel) Bilecik'te tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300’den fazla ürün imha edildi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz: ‘’Her gün yaptığımız denetimler ile halkın sağlığını korumaya kararlıyız’’ "Vatandaşlarımızdan almış oldukları ürünlerin özellikle çocuk ve bebek mamalarının tarihlerine çok dikkat etmelerini rica ediyoruz"

Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından son bir ayda yapılan market denetimlerinde toplanan tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300’den fazla ürün imha edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz ve ekibi, kent genelinde bir ay içinde çok sayıda süpermarket ve zincir markette denetim yaptı. Denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300’den fazla ürün toplatılarak imha edildi.



"Her gün yaptığımız denetimler ile halkın sağlığını korumaya kararlıyız’’

Denetimler sırasında tüketim tarihi geçmiş çok sayıda ürün topladıklarını kaydeden Zabıta Müdür Sali Yılmaz, bu durumun üzüntü verici olduğunu belirterek, "Şehrimizde son zamanlarda artan özellikle tavuk ürünlerinden zehirlenmelerin artması ve şikayetlerin gelmesi sebebiyle Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin’in talimatlarıyla Bilecik ilinin tüm mahallelerindeki, mahalle bakkalları, temel gıda malzemesi satan tüm işletmeleri denetliyoruz. Bilecik’te denetlenmedik bir işleteme kalmayana kadar devam edeceğiz. Şu anda maalesef üzülerek söylüyorum yapılan denetimlerimizde 2 bin 305 adet tarihi geçmiş ürün tutanakla birlikte imha edilmek üzere el konuldu. Şu an denetim yaptığımız markette herhangi bir aksaklık, tarihi geçmiş bir ürün bulunmadı. Tüm işletmecileri uyarıyoruz. Bu işletmecilerimizin de dikkati gerekiyor. Vatandaşlarımızdan almış oldukları ürünlerin özellikle çocuk ve bebek mamalarının tarihlerine çok dikkat etmelerini rica ediyoruz. Tüm aldığı ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol ederlerse herhangi bir üzücü olayla karşılaşmayız. Bilecik halkının sağlığı, refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz ayrıca, etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında da uyuşmazlık örneklerine rastladıklarını da belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti.

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