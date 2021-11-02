Bilecik'te sis etkili oldu Yüksek kesimlerde oturanlar şehri kaplayan sisi hayranlıkla izledi

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Bilecik’te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te son 2 gündür sabahın ilk ışıklarında etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi hayli düştü. Sürücüler özellikle sabah saatlerinde bu durum sonrasında zor durumlar yaşarken, doğa olayını yüksek kesimlerde oturanlar ise hayranlıkla izledi. Binaların arasından süzülen sis bulutları arasından görülen ışıklar da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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