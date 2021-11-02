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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

İHA

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahsın üzerinden kubar esrar ve metamfetamin maddesi çıktı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın ev ve tarlası içerisinde arama yapıldı. Aramada 34 gram kubar esrar maddesi, 0,05 gram metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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