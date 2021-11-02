Bilecik'te su kesintisi

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Bilecik Belediyesi, yağmursuyu hattı altyapı çalışmaları sebebiyle 25 Kasım 2021 günlerinde 09:0015:30 saatleri arasında planlı su kesintileri olacağını açıkladı. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

‘’Şehrimizdeki altyapı sorunlarının kökten çözümünü sağlayacak olan yağmursuyu altyapı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde planlı su kesintileri olacaktır. Yapılacak çalışma kapsamında; Refik Arslan Öztürk Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Ertuğrulgazi Sokak, Atatürk Bulvarı ve Ertuğrulgazi Caddesi’nde planlı su kesintileri olacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için önemle duyurulur."

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