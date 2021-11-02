Bilecik'e hurma meyvesi kurutma ve satış tesisi kuruluyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstasyon Mahallesi’ne hurma meyvesi kurutma ve satış tesisi kurulması için imar değişikliği yapacaklarını müjdesini verdi.

Başkan Şahin, Kasım ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'ne belediye tarafından yapılacak yatırımlar ile hurma meyvesi kurutma ve satış tesisi kurulması için imar değişikliği hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstasyon Mahallesi’nde hazırlıkları tamamlanan jimnastik kursu ücretlerinin belirlenmesi için gündem maddesi ücret ve tarife komisyonuna sevk edildiğini anlatan Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik anlamlı projeleri uygulamaya devam edecekler. İstasyon Mahallesi’nde bulunan eski bir yapıya ilişkin olarak o binamızı, çiftçilerimiz için güzel bir çalışmada yer alması için kullanacağız. Biliyorsunuz o bölgede yoğun bir biçimde hurma üretimi yapılıyor. Valiliğin hazırladığı bir fon ile hurma meyvesinin kurutulması ve belki de satışı için kullanılacak bir proje hazırlanıyor. Valiliğin burayı kullanabilmesi için bizim bir imar değişikliği yapmamız gerekiyor. Böylece oradaki çiftçilerimiz için çok faydalı ve anlamlı bir çalışmanın ortaya çıkarılmasında biz de üzerimize düşeni yapmış olacağız" dedi.

Öte yandan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, 2022 yılına ait performans programı ve 2022 yılı bütçesi, görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edildi. 2022 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin belirlenmesi konusu ise detayı görüşülmek üzere ücret ve tarife komisyonuna sevk edildi.

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