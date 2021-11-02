Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son bir haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik'te vaka sayılarında az da olsa küçük bir düşüş görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca1622 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan korona virüs risk haritasını açıkladı. 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 332,39 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Bilecik'te geçtiğimiz 915 Ekim tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka sayısı 345,19 olarak görülmüştü.

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