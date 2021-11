Bilecik’te ‘Gıda Denetim Seferberliği’ başarıyla şekilde tamamlandı Toplam 200 denetim gerçekleştirildi

Bilecik'te gıda üretim, satış ve toplu tüketim ürünleri satan işletmeler 'Gıda Denetim Serbestliği' kapsamında denetlendi. Bilecik İl Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, 54 üretim yeri, 97 satış yeri ve 49 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 200 denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 81 ilde yürütülen "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Bilecik genelinde de 4 gün boyunca denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekibe eşlik eden İl Müdürü Yoldaş Yoldaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Gıda Denetim Seferberliği’ kapsamın da Bilecik ilimiz genelinde de denetimlerimizi tamamladık. Denetimlerde, ilimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak gıda üretimi yapan iş yerleri dört gün süren denetimlerde her gün farklı sektör grubuna ayrılarak denetlenmiştir” ifadelerine yer verdi.



"Toplam 200 denetim gerçekleştirildi"

Müdür Yoldaş, 4 gün süren denetimleri başarılı şekilde tamamladıklarını ifade ederek, “Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda yemek üretim yerleri ve öğrenci yurtlarının yemekhaneleri başta olmak üzere toplu tüketim yerleri denetlenmiştir ve denetimler sonucu alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiştir. Gıda üretimi yapan iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, aktarlar, market, büfe vb. satış yerleri, lokanta, restoran, dönerci, fastfood ve benzer toplu tüketim yerleri, halkın en çok tükettiği ürünler ve ürün gruplarının denetimleri yapılmış olup denetim seferberliği süresince 54 üretim yeri, 97 satış yeri ve 49 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 200 denetim gerçekleştirilmiştir" dedi.

Öte yandan Yoldaş, yıl boyunca risk esasına dayalı gıda denetimlerinin devam edeceğini belirterek yapılan seferberlik ile tüketicilerde farkındalık oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi ve gıda iş yerlerine her an görev başında olduklarını hatırlatma amacı taşıdıklarını belirtti.

