Bilecik'te cennet hurması hasadı başladı Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "468 dekar alanda üretim yapılıyor" "2021 yılında 700 ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştirildi" "Bilecik ekonomisine 12 milyon 500 bin TL bir katkı sağlamış olduk"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, hasadı başlayan cennet hurması bahçelerini gezerek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

İl Müdürü Yoldaş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Vekili Mikail Babur ile birlikte merkeze bağlı Bekdemir köyümüzde hasadı devam eden cennet hurması bahçesini ziyaret etti. Bahçe sahibi yetiştiricimiz ile cennet hurması yetiştiriciliği, hasadı ve ürün rekoltesi üzerine fikir alışverişinde bulunan İl Müdürü Yoldaş, "Trabzon hurması yetiştiriciliğinin merkez Başköy, Bekdemir, Küplü ve Bayırköy ile İnhisar ilçesinde toplamda 468 dekar alanda yapılıyor. İlimizde 2021 yılında 700 ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştirildi. Daha önce İl müdürlüğümüzce üreticilerimize cennet hurması fidanı getirmiş ve kendilerine yetiştiriciliği yerinde görmeleri amacı ile teknik geziler düzenlemiştik. Geçtiğimiz yıl İl müdürlüğümüzce hazırlanan 'Cennet Hurması' projesi kapsamında kurutma platformu kurduk. Burada tamamen doğal olarak yetişen Trabzon hurmasının katma değerini yüksek bir hale getirip ve piyasaya sürerek, üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlar bir hale getirdik. Böylece toplamda ilimiz ekonomisine cennet hurması yetiştiriciliği ile 12 milyon 500 bin TL bir katkı sağlamış olduk. Üretim sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

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