Vitraspor yöneticilerinden ziyaret

Bozüyük Vitraspor Kulübü yöneticileri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek Başkan Bakkalcıoğu'na üzerinde ismi yazılı takım forması hediye ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bozüyük Vitraspor Kulübü Başkan Yardımcısı Cevat Tekin, As Başkan Veli Dağ, Alt Yapı ve Tesisleri Sorumlusu Şaban Özmen, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Kulüp Başkan Yardımcısı Cevat Tekin ve beraberindekiler ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu ile Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'na üzerinde isimleri yazılı takım forması hediye ettiler. Kulüp Başkan Yardımcısı Tekin ve beraberindekiler ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu'nu ve Belediye Başkan Yardımcılarını ilçeyi BAL Liginde başarıyla temsil eden Vitraspor Futbol Takımı'nın Pazar günü İlçe stadyumunda oynanacak olan Eskişehir Sağlıkspor futbol müsabakasına davet ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu da Kulüp Başkan Yardımcısı Cevat Tekin ve beraberindekilere nazik davetleri nedeni ile teşekkür ederek müsabakalarda başarılar diledi.

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